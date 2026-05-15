Пантеонът на възрожденците грейва в лилаво в подкрепа на недоносените бебета

Община Русе ще освети днес Пантеона на възрожденците в лилав цвят в знак на съпричастност към каузата в подкрепа на недоносените бебета и техните семейства по повод 15 май – Световния ден на кенгуру-грижата.

Инициативата се реализира по инициатива на Фондация „Нашите недоносени деца", която насочва общественото внимание към значението на кенгуру-грижата за развитието и възстановяването на недоносените деца. Методът се основава на контакта „кожа до кожа" между родител и бебе и има доказана роля за подобряване на здравословното състояние на новородените, за укрепване на емоционалната връзка в семейството и за подпомагане на семейно-ориентираната грижа в неонатологичните отделения.

Лилавият цвят е международен символ на съпричастност към каузата на недоносените бебета и отправя послание за солидарност, надежда и обществена подкрепа.