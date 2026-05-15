Иззеха 641 литра домашна ракия от магазин в Балчик

Митническите служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване" (МРР) към териториална дирекция „Митница" – Варна, задържаха близо 650 литра етилов алкохол и 9595 опаковки различни тютюневи изделия при две отделни проверки, съобщават оттам.

При единия от случаите на 12 май митнически инспектори от сектор „Акцизен оперативен контрол" в отдел МРР извършват след оперативен анализ проверка в магазин за хранителни стоки на територията на селище в община Балчик. Иззетия алкохол

При контролните действия в търговската зала на обекта са открити изложени пластмасови бутилки с вместимост 0,5 литра, съдържащи етилов алкохол с характеристики на домашна ракия, без етикети. В складовото помещение са открити още ПВЦ туби с течност със същите характеристики, като общото установено количество е 641,5 литра. Открити са също 54 стъклени бутилки с високоалкохолни напитки, облепени с български акцизен бандерол с изтекъл срок на валидност. Установени са и 9150 опаковки различни видове тютюневи изделия, облепени с български акцизен бандерол, но обектът не притежава разрешение за търговия с тютюневи изделия. Иззетите тютюневи изделия

За установените в обекта 641,5 литра наливен етилов алкохол е образувано досъдебно производство, което се провежда от разследващ митнически инспектор, под надзора на Районната прокуратура в Добрич. За алкохолните напитки с изтекъл бандерол и за продажбата на тютюневи изделия без разрешително ще бъдат съставени два акта за административни нарушения по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС).