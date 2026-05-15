За 150 дни изцяло обновиха пространството пред Пловдивския университет (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Подменени са настилките, тротоарите, има ново осветление и е озеленено

Продължава работата по последния етап от ремонта на ул. "Цанко Дюстабанов" - в отсечката от ул. "Цар Асен

I" до бул. "Цар Борис III Обединител"

Пространството пред Пловдивския университет в Пловдив вече е с изцяло обновена визия. Срокът за реновирането беше 150 дни и започна в началото на януари.

Днес кметът на Пловдив Костадин Димитров и кметът на район "Централен" Георги Стаменов инспектираха завършената реконструкция на зоната пред ректората на университета.

Проектът включваше цялостна подмяна на настилките, обновяване на тротоарите и пешеходните пространства, подобряване на достъпната среда, озеленяване, парково осветление, модернизация на подземната и техническата инфраструктура.

"Районът около университета е сред най-оживените в Пловдив и заслужава модерна, безопасна и функционална среда както за студентите и преподавателите, така и за всички граждани. С реализацията на този проект подобряваме не само инфраструктурата, но и цялостния облик на града. Продължаваме с дейностите и пред Техническия университет",

заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров.

"Реновирането на това пространството е още една важна стъпка към обновяването на инфраструктурата в район "Централен". Резултатът е по-подредена, по-функционална и по-приветлива градска среда", коментира кметът на район "Централен" Георги Стаменов.

В проекта беше включен и обновяването на улица "Цанко Дюстабанов" пред Техническия университет. В момента продължава работата по последния етап от ремонта на ул. "Цанко Дюстабанов" – в отсечката от ул. "Цар Асен

I" до бул. "Цар Борис III Обединител", където също се обновяват

тротоарите, пешеходните зони и подземната инфраструктура.