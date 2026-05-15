ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Президентството с нов главен секретар, след като Ц...

Времето София 20° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22855250 www.24chasa.bg

За 150 дни изцяло обновиха пространството пред Пловдивския университет (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

1180
Проектът включваше подмяна на настилките, обновяване на тротоарите и пешеходните пространства и озеленяване
  • Подменени са настилките, тротоарите, има ново осветление и е озеленено
  • Продължава работата по последния етап от ремонта на ул. "Цанко Дюстабанов" - в отсечката от ул. "Цар Асен
  • I" до бул. "Цар Борис III Обединител"

Пространството пред Пловдивския университет в Пловдив вече е с изцяло обновена визия. Срокът за реновирането беше 150 дни и започна в началото на януари. 

Днес кметът на Пловдив Костадин Димитров и кметът на район "Централен" Георги Стаменов инспектираха завършената реконструкция на зоната пред ректората на университета.

Проектът включваше цялостна подмяна на настилките, обновяване на тротоарите и пешеходните пространства, подобряване на достъпната среда, озеленяване, парково осветление, модернизация на подземната и техническата инфраструктура.

"Районът около университета е сред най-оживените в Пловдив и заслужава модерна, безопасна и функционална среда както за студентите и преподавателите, така и за всички граждани. С реализацията на този проект подобряваме не само инфраструктурата, но и цялостния облик на града. Продължаваме с дейностите и пред Техническия университет",
заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров.

"Реновирането на това пространството е още една важна стъпка към обновяването на инфраструктурата в район "Централен". Резултатът е по-подредена, по-функционална и по-приветлива градска среда", коментира кметът на район "Централен" Георги Стаменов.

В проекта беше включен и обновяването на улица "Цанко Дюстабанов" пред Техническия университет. В момента продължава работата по последния етап от ремонта на ул. "Цанко Дюстабанов" – в отсечката от ул. "Цар Асен
I" до бул. "Цар Борис III Обединител", където също се обновяват
тротоарите, пешеходните зони и подземната инфраструктура.

Градоначалникът и кметът на район "Централен" Георги Стаменов инспектираха завършената реконструкция
Градоначалникът и кметът на район "Централен" Георги Стаменов инспектираха завършената реконструкция

Проектът включваше подмяна на настилките, обновяване на тротоарите и пешеходните пространства и озеленяване
Градоначалникът и кметът на район "Централен" Георги Стаменов инспектираха завършената реконструкция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Румяна Босева – Лулуто: Това, което те прави стар, е да спреш да се движиш (подкаст)