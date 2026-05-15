Дадоха на съд обвиняем за купуване на гласове в Лом

Камелия Александрова

[email protected]

Темида

Районна прокуратура – Монтана внесе в съда обвинителен акт срещу А.Б., привлечен към наказателна отговорност за извършено престъпление..

В деня на изборите за народни представители на 19.04.2026 г. в Лом обвиняемият А.Б. предложил и дал имотна облага – парични суми в размер на по 30 евро, на четири лица с цел да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа партия.

Същия ден в ОДЧ на РУ - Лом бил получен сигнал за нарушаване на изборното законодателство от страна на А.Б.

Сформираната следствено-оперативна група е проверила истинността на получения сигнал за извършено престъпление, като проведе процесуално – следствени действия, включително разпити на свидетели при спазване на предвидения в закона ред.

В хода на досъдебното производство са събрани достатъчно доказателства за виновността на обвиняемия А.Б.

Делото продължава в съда.

