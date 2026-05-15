Ромски пастор плаши кметицата на Габрово с линч след разговор с министър Демерджиев (Видео)

Кметицата на Габрово да бъде линчувана и градът да бъде залят от ромски протести, ако Таня Христова не си подаде оставката. Тази заплаха е отправил ромският пастор от Лом Петко Асенов в разговор със свои последователи.

Разговорът е проведен с видеоконферентна връзка и части от него се разпространяват в социалните мрежи.

"Аз ще накарам децата да я линчуват, не майките, децата", заплашва Асенов във видеото.

Думите на ромския пастор идват, след като преди това е разговарял с министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. От когото също иска кметицата на Габрово да си подаде оставката. И пред него се отправят заплахи за свикване на големи протести на роми в града. А министърът е поканен да отиде да говори с ромите в Габрово. А Демерджиев отговаря, че мястото за срещи не е Габрово, а кабинетът му в МВР. И обяснява, че се надява да не трябва да изпраща още много полиция в града заради размирици.

В Габрово вече бяха изпратени допълнителни сили на жандармерията, след като на 6 май в един от кварталите стана побой. Веднага след това в града започнаха протести и насъскване от страна на националисти. Първоначално се твърдеше, че боят е станал между две ромски фамилии, а вината бе прехвърлена на големи групи от общността дошли от Казанлък и заселили се в балканския град. Според информация на министър Иван Демерджиев пред парламента обаче побоят е възникнал, когато роми, настанени в общински жилища са нападнали съседите си - българи и турци. Днес на парламентарен контрол министърът прехвърли донякъде вината на кметицата Таня Христова като подчерта в думите си, че "знаете кой настанява в общински жилища".