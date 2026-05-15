5 г. затвор за контрабанда на амфетамин през ГКПП Гюешево

Апелативен съд София и Върховен касационен съд потвърдиха изцяло присъда на Кюстендилски окръжен съд, с която е наложено наказание „лишаване от свобода" за срок от 5 години, за подсъдим, признат за виновен в контрабанда на амфетамин.

Съдът, под председателството на съдия Пенка Братанова, в състав с двама съдебни заседатели, призна подсъдимия Е. Д. от София, за виновен, че на 12.03.2023 г. на ГКПП – Гюешево с лек автомобил „Фолксваген", собственост на жена от София, управлявано от него, е направил опит да пренесе през границата на страната амфетамин с нетно тегло 345,5 гр., на стойност 10 365 лв. Наркотикът е бил укрит във фабричната кухина зад жабката на арматурното табло на автомобила, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини.

Наказанието „лишаване от свобода" е приведено в изпълнение от Окръжна прокуратура Кюстендил.