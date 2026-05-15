Абитуриенти 2026 - шоуто пред "Александър Невски"

В последния учебен ден на дванадесетокласниците по традиция пред храм-паметника "Св. Александър Невски" в София става истинско шоу. Точно на това място абитуриентите предпочитат да направят изпращането си и фотосесии - преди официалните балове, и преди важните матури. Дванадесетокласниците в София по традиция се събират пред храм-паметника "Св. Александър Невски" Снимка: Йордан Симеонов

Площадът всъщност е сборен пункт преди тръгването към някой бар или кръчма. И всяка година е обсипан с флакони райски газ, спукани балони, празни бири, кенчета от енергийни напитки, фасове, куп други боклуци. Тази година е същото. Разбира се, пълно е и с полицаи. През повечето време се забавляват и усмихват на младежите. При необходимост от време на време ги проверяват.