Петър Витанов: Затваряме вътрешния двор на парламента, през който влизат някои депутати с коли

Вътрешният двор на Народното събрание ще бъде затворен, така че повече там да не могат да влизат депутати с колите си. Това са решили новите управляващи от "Прогресивна България", обяви председателят на групата им Петър Витанов пред bTV

Вероятно вътрешният двор на Народното събрание ще бъде затворен. Има форсмажор, който би налагал да бъде отворен, но общото мнение на ръководството е, че всички депутати трябва да влизат пред един вход. Аз ходя на работа с метрото, не ползвам и кола, каза Витанов. Добави, че все пак трябва да се гарантира сигурността на народните представители при влизане и излизане и припомни, че е имало протести пред входовете и замеряне на депутати с яйца.

В момента председателят на Народното събрание и шефовете на парламентарните групи имат право да влизат с колите си във вътрешния двор на парламента и да идват на работа така. Редовите депутати идват или пеша, или паркират колите си на паркинга при задния вход на сградата. Известно е с колите си да идват само двама лидери - Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Струва ми се, че предстои разговор с представители на медиите, така че да се намери вариант те да могат да извършват функциите си най-качествено. В Европейския парламент те имаха достъп до почти всички помещения, каза още Витанов.

Той не отговори с коя партия ПБ разговаря най-лесно, но обясни, че не ги делят. Опитват да възстановят отношенията между групите отпреди "политическото изостряне". Не търсим тяхната подкрепа, търсим диалог с всеки от тях. Диалогичността е подхода, на който залагаме, но не и конформизма, каза Витанов.

По-рано днес ПБ поиска удължаване на срока за предложения преди второто четене на законодателството за овладяване на цените. Това изнерви опозицията, най-вече "Възраждане", която ги попита тогава защо досега бързаха и свикаха извънредни заседания във вторник сутринта за приемането им.

Отлагаме приемането, защото искаме да следваме закнодателния процес. Бързахме да го отпушим, но той изисква да се вслушаме в мнението на всички заинтересовани страни. Някои браншови организации помолиха за повече време, за да може и те да предложат своите мерки. Това няма да намали с магическа пръчка цените, нашата цел е да забавим повишаването, обясни Витанов. Подчерта, че голяма част от продуктите у нас са вносни, а при тази ситуация цените зависят от външни фактори. Основните им мерки ще са строг мониторинг, контрол на регулаторите и отсраняване на пазарни аномалии посредсвом по-високи глоби, както и стимулиране производителите.

Ако една седмица е залогът законодателството да бъде качествено, нека е така.

Времето ще покаже, но ние не сме с нагласите да почиваме. Вкъщи навярно няма да са много доволни, но трябва са се изпълни спешна каскада от мерки, най-вече за бюджета. Докато това не стане, нямаме намерения да почиваме, отговори той дали парламентът ще има лятна ваканция. По правилник тя е от 1 до 31 август.

В новия бюджет управляващите ще впишат свиване на администрацията и спиране на автоматизмите в заплатите.