КЗП завежда колективен иск срещу електроснабдително дружество

Комисията за защита на потребителите взе решение да предяви колективен иск срещу едно от електроснабдителните дружества, прилагащо неравноправни клаузи в общите условия на договорите с потребителите си.

Решението е взето след извършена проверка и отправена от КЗП препоръка към дружеството да отстрани установените неравноправни клаузи в 14-дневен срок, съобщават от КЗП. Дружеството не е изпълнило задължението си в рамките на това време и не е представило на КЗП коригирани общи условия, съобразени със Закона за защита на потребителите.

Комисията е констатирала, че не са предприети конкретни действия за реално премахване на клаузите, създаващи значителен дисбаланс между правата и задълженията на търговеца и потребителите. КЗП счита, че продължаващото прилагане на подобни текстове засяга колективните интереси на потребителите и налага предприемането на съдебна защита.

Колективният иск има за цел съдът да установи нищожността на неравноправните клаузи и да преустанови тяхното прилагане.

КЗП последователно отстоява правото на равноправни, прозрачни, справедливи и законосъобразни договорни условия между търговци и потребители и ще продължи да използва всички законови механизми за защита на потребителските права, особено в сектори с обществена значимост.