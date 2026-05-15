Ръст на тежките катастрофи в Пловдив, МВР взима специални мерки

Очаква се лабораторията за обработка на проби за употреба на наркотици да започне работа най-късно до есента

Пътната обстановка по ключови булеварди ще се наблюдава и с дрон

От началото на годината се наблюдава завишение на броя възникнали тежки катастрофи на територията на Пловдив и областта. Това стана ясно от началникът на сектор "Пътна полиция", който представи кратък анализ за общото състояние на пътнотранспортната обстановка днес на среща с областния управител на Пловдив Георги Янев, директора на Областно пътно управление Петър Петров и кметове на останалите 17 общини.

Ст. комисар Васил Костадинов уточни, че ръководството на ОД на МВР в Пловдив е решено да предприеме конкретни мерки за подобряване на ситуацията и вече работи активно в тази посока. Сред основните приоритети е ускоряването на процедурата по изграждане на лаборатория за обработка на проби за употреба на наркотични вещества от водачи. Проектът е стартирал още през 2023 г., а очакванията са лабораторията да започне работа най-късно до есента.

Паралелно с това служители на дирекцията извършват ежедневен мониторинг на камерите от общинската система за видеонаблюдение в Пловдив. То е насочено основно към възлови кръстовища и има за цел да установява едно от най-честите нарушения на пътя - преминаването на червен сигнал на светофара.

За подобряване на контрола по пътищата ОДМВР - Пловдив ще работи съвместно и със служители на Общинско предприятие „Организация и контрол на транспорта". Засилен е и линейният контрол чрез небрандирани полицейски автомобили, които се движат в трафика както в града, така и по основните пътища в областта, като при установяване на нарушения се реагира незабавно.

От началото на седмицата пътната обстановка в Пловдив се наблюдава и с дрон, който подпомага по-бързото установяване и предотвратяване на нарушения и рискови ситуации. В близост до наблюдаваните зони има разположени полицейски екипи, готови да предприемат необходимите действия.

Специално внимание се обръща и на проблема с тежките катастрофи с участието на мощни мотоциклети. Полицията подготвя засилен контрол над водачи, известни с рисково поведение и груби нарушения на Закона за движение по пътищата, като част от тях ще бъдат поставени под специално наблюдение.

От Агенция "Пътна инфраструктура" увериха, че след приемането на бюджета ще започнат действия за подобряване на маркировката, знаците и поддръжката на републиканската пътна мрежа и участъка от АМ "Тракия" в Пловдивска област, като част от дейностите вече се извършват.