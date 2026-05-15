Вижте седмичния отчет на община Русе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

- извършено бе третиране срещу комари на територията на Русе;

- по график бяха измити ул. „Ради Иванов", ул. „Никола Табаков", ул. „Тодор Икономов", ул. „Екатерина Каравелова", ул. „Йосиф Цанков", ул. „Цибрица", ул. „Ракитово", бул. „Христо Ботев", бул. „Цар Освободител", бул. „Липник", ал. „Възраждане", ал. „Лилия", ул. „Сан Стефаново", ул. „Цветница", ул. „Студентска", бул. „Тутракан", бул. „Мидия Енос", ул. „Стефан Стамболов", бул. „Придунавски", Сарайският мост", ул. „Славянска", ул. „Пристанищна", ул. „Солун", ул. „Капитан Маринов";

- положен бе последният износоустойчив пласт асфалтова настилка на подходите и паркинга в пространството към бл. „Странджа планина" и ул. „Козница планина" в кв. „Родина" 1;

- приключи ремонтът на пътното платно по ул. „Константин Димчев", където бе премахната старата компрометирана настилка, извършена бе корекция на нивата, възстановяване на носещата способност на пътната основата на места, премахване на старите и монтиране на нови чугунени капаци за ревизионните и дъждоотвеждащи шахти на места и полагане на два слоя асфалтова смес;

- продължават довършителните работи в пространството между бл. „Голям Богдан", бл. „Малък Богдан" и бл. „Верила" в кв. „Родина", където бе изграден нов тротоар с паважна настилка около детската площадка;

- започна полагане на настилка от естествен камък в зоната за отдих около обновеното езерце до чешмата „Черното момиче" в Лесопарк „Липник";

- извършен бе ремонт на пътната настилка на компрометиран участък от ул. „Иван Вазов" - между кръстовищата с ул. „Пенчо Славейков" и ул. „Даскал Никола";

- извършени бяха локални ремонти на единични разрушения по пътните настилки на места по общински път до хижа „Алпинист", бул. „Липник", ул. „Борисова", ул. „Лозен планина", ул. „Потсдам" /на кръстовището с ул. „Иван Ведър"/, ул. „Муткурова" /в участъка между бул. „Неофит Бозвели" и ул. „Свети Георги"/ ул. „Николаевска", ул. „Сливница", ул. „Цар Асен", ул. „Яребична";

- извършено бе демонтиране на 15-метрови опасно наклонени стълбове за улично осветление по бул. „България";

- положена бе хоризонталната пътна маркировка по бул. „Тутракан", ул. „Рига", ул. „Воден", ул. „Киев", ул. „Солун", ул. „Хан Крум", както и за обозначаване на места с различен режим на паркиране на автомобили по ул. „Никола Палаузов" и пред вх. „А" на бл. „Пирин" в кв. „Мидия – Енос";

- продължават строителните дейности по благоустройството на парковата територия в източната част на Парка на младежта, намираща се непосредствено до Общинската тенис база;

- продължават строителните дейности по цялостен ремонт на тротоара по бул. „Цар Освободител" - от страната на Централен общински пазар, където бе положена нова паважна настилка;

- извършени бяха ремонти чрез студено изкърпване със специализирана машина тип „Печматик" на компрометирани участъци по общински път с. Хотанца – с. Долно Абланово, общински път от кв. „ДЗС" до разклона при републикански път II-23, както и по уличната мрежа на с. Николово;

- извършен бе ремонт, подмяна на неработещи осветители с нови и възстановяване на неработещо улично осветление на участъци по бул. „България", бул. „Липник", бул. „Тутракан" /вкл. и монтиране на нов стълб с осветителни тела и възстановяване на захранваща мрежа/, бул. „Христо Ботев", ул. „Александровска", ул. „Доростол", ул. „Йосиф Хербст", ул. „Константин Димчев" /възстановяване на захранваща мрежа/, ул. „Люляк" /вкл. и възстановяване на захранваща мрежа/, ул. „Обзор", ул. „Цар Самуил", ул. „Яребична", както и по уличните мрежи на с. Ново село и с. Червена вода;

- извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места по алеите в Лесопарк „Липник", в Парка на възрожденците и околоблоковите пространства на бл. „Странджа планина" в кв. Родина 1 /вкл. и монтиране на допълнителни LED осветителни тела/ и бл. „Потсдам" 2 в кв. „Здравец – Север" 2;

- монтирани бяха 4 нови и бяха подменени 10 комплекта увредени пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

- изработени бяха 25 нови светлоотразителни знака и указателни табели за вертикална пътна сигнализация;

- извършена бе текуща поддръжка, ремонт и възстановяване на редовната работа на светофарните уредби на кръстовищата на бул. „Цар Освободител" с бул. „Съединение" и бул. „Генерал Скобелев" с ул. „Борисова";

-

- в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 15 кучета, осиновени – 3, и бе извършена ваксинация на 10 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 5 кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

- извършена бе подготовка на церемонията по връчване на награди „Русе". Проведени бяха заседания на комисиите, разглеждащи предложенията в областите „Изкуство и култура" и „Образование и наука";

- извършена бе подготовка на церемонията по случай 2 юни - Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България;

- продължават административните дейности, свързани с отчитането на концертите и техническото осигуряване на програмата на 65. МФ „Мартенски музикални дни", изпратен бе отчет към Министерството на културата;

- разпространен бе информационният месечен афиш за културните събития на Община Русе;

- взето бе участие в празничния концерт по повод 60-годишнината от създаването на ОУ „Тома Кърджиев" и в концерт - спектакъла „Децата на Европа" в ДГ „Иглика";

- обобщени бяха справки от образователните институции, във връзка с неразплатени фактури и незаети щатни бройки;

- проведено бе незакрито заседание на специализираната комисия за присъждане на носители на Награда Русе 2026 г. в област „Образование и наука";

- обработена бе информация от училищата в община Русе за излъчване на участници в тазгодишното награждаване на ученици с отличен успех;

- обработена бе информацията, предоставена от директорите на детски градини, във връзка с приема на деца в първа група за учебната 2026/2027 г.

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

- кметът Пенчо Милков и заместник-министърът на туризма проф. Мариела Модева дадоха официален старт на XXI издание на Туристическото изложение „Уикенд туризъм" и XVIII Фестивал на туристическите забавления и анимации. В продължение на три дни централната част на Русе се превърна в сцена за срещи между туристическия бранш, занаятчии, артисти и посетители от страната и чужбина;

- Община Русе подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за развитие и изява на талантите на учениците от община Русе". Инициативата се реализира по процедура BG05SFPR001-3.002 „Подкрепа за ученици с таланти" в рамките на Програма „Образование". Проектът е с общ бюджет 349 034 евро изцяло като безвъзмездна финансова помощ и за период от 36 месеца ще обхване деца и ученици от цялата община - от предучилищна възраст до XII клас, включително деца и ученици от уязвими групи, чийто майчин език не е български. Основен фокус е създаването на устойчива среда, която да насърчава изявата на талантите в ключови области - изкуства, култура, спорт и STEM (наука, технологии, инженерство и математика). За целта ще бъдат организирани и проведени школи, образователни академии, работилници, лагери, фестивали, конкурси и др. с предоставяне на стипендии за постигналите най-високи резултати;

- издадени бяха 10 разрешения за ползване на място на открито върху терени – общинска собственост, с което бе осигурено законосъобразно упражняване на търговска дейност на открито.

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

- открита бе строителната площадка за основния ремонт на ул. „Св. Наум";

- продължава основният ремонт на бул. „Съединение" - фрезоване на асфалтовата настилка, подготовка и изпълнение на участъците, предвидени за локални ремонти, подготовка и полагане на бордюри, частична подготовка на тротоари;

- продължава основният ремонт на ул. „Коледница" - цялостно фрезоване на асфалтовата настилка;

- продължава ремонтът на общинската сграда на ул. „Цариброд", част от покрива бе покрита с нова ламарина с PVC покритие;

- продължават ремонтът и изграждането на топла връзка в Дом за възрастни хора с физически увреждания ,,Милосърдие". Доставени и монтирани бяха новите дограми на обекта, изградена бе вътрешната рампа за достъпна среда, извършени бяха вътрешни шпакловки по стени, по топлоизолация на фасадите, приключена бе обшивката по бордовете на покрива;

- продължават дейностите по подобряване на енергийните характеристики на бл. „Ильо войвода";

- продължава основният ремонт и прилагането на мерки за енергийна ефективност на общежитието към ПГСС „Ангел Кънчев" - Образцов Чифлик", извършена бе работа по преустройството на стаите и общите части, както и по външната изолация на сградата;

- продължава ремонтът на Детска градина „Слънце";

- продължава изграждането на нова спортна зала в СУ „Васил Левски";

- извършени бяха 7 огледа на територията на Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи;

- съставени бяха 3 констативни акта за преместваеми обекти, като същите са в процес на изпращане до заинтересованите лица.

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

- обработени бяха 40 месечни технически и финансови отчети от социалните

услуги;

- проведен бе конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания";

- обявен бе конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Кризисен център за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск";

- консултирани бяха 12 човека за социалната услуга „Асистентска подкрепа";

- извършени бяха 7 домашни посещения на потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа";

- приети бяха 7 нови заявления за социалната услуга „Асистентска подкрепа", 15 заявления на кандидат-потребители за включване в механизъм „Лична помощ" и 15 заявления за кандидати за лични асистенти;

- извършени бяха 17 домашни посещения на лични асистенти и ползватели на механизъм „Лична помощ";

- на 14 май бе проведена комисия за разглеждане и одобряване на постъпилите искания за финансово подпомагане по програма „Асистирана репродукция";

- проведени бяха планови проверки на здравните кабинети в СУПНЕ „Фридрих Шилер", ОУ „Тома Кърджиев" и ДГ „Здравец";

- консултирани бяха 5 семейства с новородени деца по правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;

- специалистите от екипа по ранно детско развитие посетиха по график детски ясли 16 и 5, където бяха обсъдени затруднения, свързани с развитието и поведението на децата. На екипите от детската ясла бяха дадени насоки за работата с децата и техните родители. Проведени бяха дейности в Детски ясли 5, 12, 1 и 4, насочени към стимулиране и развиване на фина и груба моторика. В Детска ясла 12 бяха обсъдени конкретни казуси, свързани с говорното и двигателното развитие и с предизвикателствата при комуникацията на децата;

- във връзка с програмата „Уча се да чувствам и разбирам", бяха проведени 12 сесии с близо 120 ученици от шест паралелки на първи и втори клас от ОУ "Отец Паисий";

- по програмата „Кодово име живот" бяха проведени 9 сесии с близо 180 ученици от пети до седми клас на ОУ „Олимпи Панов", ОУ„ Отец Паисий" и ОУ „Тома Кърджиев";

- проведено бе обучение на доброволци по Националната програма „От връстници за връстници" от НУИ „Проф. Веселин Стоянов", където бе проведена и първата среща по програмата с учениците в 8. клас;

- проведено бе обучение на студенти от РУ „Ангел Кънчев" от специалност „Български език и история" от III и IV курс на тема „Превенция на употребата на психоактивни вещества сред учениците. Признаци на употреба";

- здравните медиатори извършиха обход в кв. „Селеметя", където консултираха 11 лица за видовете диабет и за рисковете на здравето, свързани със затлъстяването в детска възраст. Консултирани бяха 14 души за начина на предпазване от вируса на хепатит А и им бяха предоставени брошури. На 10 лица бе оказано съдействие за провеждане на медицински прегледи, зъболечение и придружаване до социални институции;

- изготвени бяха 50 карти за хора с трайни увреждания;

- на 11 май бе въведена временна организация за безопасност на движението на следните улици:

- кръстовището на ул. „Ген. Паренсов" и ул. „Перник", във връзка със строителството на жилищна сграда;

- кръстовището на ул. „Драган Цанков" и ул. „Цар Самуил", във връзка с разширение на тръбна и кабелна мрежа;

- ул. „Свети Наум", във връзка с извършване на основен ремонт на улицата;

- на 13 май бе въведена временна организация за безопасност на движението на следните улици:

- ул. „Потсдам", във връзка със строителство на многофункционална жилищна сграда;

- ул. „Сан Стефано", във връзка с изграждане на улична фонтанка.

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

- продължава организацията на младежкото куиз събитие „Да си добър е TRENDY", което ще се проведе на 16 май /събота/;

- продължава организацията на спортното събитие „Световен ден на предизвикателството 2026", което ще се проведе на 17 май по случай Световния ден на спорта;

- извършена бе подготовка на зала „Дунав" за провеждане на баскетболни срещи;

- продължават ремонтните дейности, във връзка с придобиване на лиценз за провеждане на официални футболни срещи от Първа професионална лига сезон 2026/2027 г.;

- приключи изграждането на пясъчна площадка за борба в СК „Локомотив";

- извършени бяха подмяна и ремонт на ел. инсталация в сградата на бившата ПГ по зърнопреработване "Асен Златаров";

- извършена бе подготовка на Градския стадион за провеждане на официална футболна среща;

- извършена бе подготовка на Общинската тенис база в Парка на младежта за провеждане на Регионалното отборно първенство за деца 8 - 10 години и Любителския турнир „Тенис и приятели";

- Мажоретен състав „Екстрийм" при Общинския младежки дом участва в откриването на XXI Туристическо изложение „Уикенд туризъм";

- Мажоретен състав „Екстрийм" проведе подготовка за участие в конкурс в Шумен;

- хор „Свети Георги" извърши подготовка за участие в православен фестивал в град Попово;

- извършена бе подготовка за провеждането на XIX Международен танцов фестивал „Танцуваща река", който ще се състои в Русе на 30 май.