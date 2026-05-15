Президентството с нов главен секретар, след като Цвета Тимева стана зам.-министър

Нов главен секретар има президентството, след като досегашният му - Цвета Тимева, беше назначена за зам.-министър на транспорта от премиера Румен Радев.

За главен секретар на "Дондуков" 2 е назначена Маргарита Вучева с указ на президента Илияна Йотова.

Вучева работи в президентската администрация от 2002 г., като е заемала последователно постове в Дирекция „Протокол", кабинетите на държавния глава и на главния секретар, както и е била ръководител на звено „Програма на президента".

Тя е родена в Стара Загора на 18 декември 1964 г. Завършва Английска езикова гимназия "Георги Кирков" в Пловдив. Придобива магистърска степен по икономика на туризма от Икономическия университет - Варна през 1988 г. и педагогическа правоспособност от СУ „Св. Климент Охридски" през 1995 г.

Има завършен основен дипломатически курс и курс по консулска дипломация от МВнР в периода 2008-2009 г. Преминава обучения по административни умения и етика в държавната администрация в Барселона, Испания, както и в Националната школа по администрация (ENA) Париж, Франция, през 2016 г.