Откриха първата специализирана площадка за деца с церебрална парализа и образователни потребности

Днес в София беше открита специализирана площадка за игра на деца с двигателни затруднения, детска церебрална парализа (ДЦП) и специални образователни потребности (СОП). Тя е първата от общо шест, които ще бъдат изградени в столицата в изпълнение на Програма, която е единствена по рода си в страната, съобщават от ПП ГЕРБ.

Авторът ѝ д-р Ваня Тагарева, която е зам.-председател на Столичния общински съвет преряза лентата заедно с кмета на район „Красна поляна" Димитър Петров и доц. д-р Иван Чавдаров, който е управител на Специализираната болница за рехабилитация на детска церебрална парализа „Света София", в чийто двор е изградено новото съоръжение.

Посланието е ясно: тези деца не са различни - те заслужават равна среда, в която да играят, да растат и да се развиват наравно с останалите.

„Всяко дете заслужава равен шанс. Взаимодействието дете-среда изгражда не само принципа за интеграция и подпомагане на „специалните деца", но и подкрепа за родителите им, което често е движеща сила за тяхното подобрение", заяви д-р Ваня Тагарева по време на откриването.

Тя подчерта, че СБРДЦП „Света София" е символично място за старта на програмата, защото лечебното заведение е единственото общинско в столицата, което осигурява рехабилитация на бебета, деца и младежи с невромускулни увреждания и церебрална парализа. През него годишно преминават над 2 500 пациенти на възраст от 0 до 24 години.

Д-р Ваня Тагарева благодари на кмета на район „Красна поляна" Димитър Петров за бързото съдействие и за оперативния подход, благодарение на който площадката беше изградена и въведена в експлоатация. Тя изрази благодарност и към доц. д-р Иван Чавдаров и екипа на СБРДЦП „Света София" за подкрепата и сътрудничеството по време на целия процес.

„Радваме се, че децата, които идват тук за рехабилитация, вече ще имат и място, на което да играят, при това в среда, в която са приети. Площадката е важно допълнение към грижата, която екипът ни полага всеки ден", заяви доц. д-р Иван Чавдаров.

Програмата е приета от Столичния общински съвет по инициатива на д-р Ваня Тагарева, като вносители на доклада са общинските съветници от групата на ГЕРБ-СДС д-р Ваня Тагарева, д-р Антон Койчев, Димитър Вучев и Екатерина Йорданова. За първи път в бюджета на Столична община за 2025 г. са заложени средства в размер на 750 000 лв. за изграждане на специализирани детски площадки, като прогнозната стойност на всяка от тях е до 125 000 лв.

Освен в двора на болницата предстои изграждането на още пет такива площадки - в Борисовата градина (р-н „Средец"), Южния парк (р-н „Триадица"), Северния парк (р-н „Надежда"), както и в двата най-големи по население столични района - „Младост" и „Люлин". Изпълнението е възложено на районните кметове.

Съоръженията са оборудвани със специални игрови елементи, които включват рампи и системи за безопасност, осигуряващи достъпна среда за деца с двигателни затруднения и СОП. Според д-р Тагарева тези зони ще създадат условия за социализация, емоционална адаптация и развиване на умения, които ще подпомогнат житейската реализация на децата със специални нужди, както и ще осигурят подкрепа за техните семейства.

По данни на Министерството на образованието и науката в София се обучават 4 981 деца със СОП в 276 училища, а в детските градини и яслите - 2 329 деца, което представлява 4,47% от общия брой. По данни на Световната здравна организация всяко десето дете в света е с различна степен на увреждания или специални потребности.

До края на годината предстои да бъдат открити и останалите пет специализирани площадки в столицата. „Започнахме от място, което носи символика - от двора на болница, която вече години се грижи за тези деца. Целта ни е те да имат своето място не само там, но навсякъде в София", допълни д-р Ваня Тагарева.