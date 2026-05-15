Жандармеристи танцуват "Бангаранга", подкрепят Дара на "Евровизия" (Видео)

Служители на Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" заснеха видео, с което подкрепят Дара на финала на Евровизия.

"Да подкрепим българското! Успех на Дара!", пишат те на официалната си фейсбук страница.

Видеото е озвучено с песента на българската звезда. На него маскирани жандармеристи слизат от бус като при акция за арест, но скоро след това един от тях се усмихва и зазвучава "Бангаранга". Тогава командосите започват да подскачат и да танцуват като Дара на сцената.

Финалът на Евровизия е в събота. Досега я подкрепиха хиляди известни лица, но за първи път го правят мъже и жени в униформи.