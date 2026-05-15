Александър Тунчев преподписа с "Арда"

За ден 28 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 8 - за наркотици

Дрегер за наличие на алкохол СНИМКА: Архив

В рамките на изминалия ден са установени общо 28 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 14 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 7 - с над 1,2 на 1000, 2 са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 8, трима са отказали тестване, съобщава МВР.

105235 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата за периода 8-14 май 2026 г. Извършен е контрол на 125305 водачи и пътници. Съставени са 30477 фиша и 3073 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни водачи. В рамките на изминалата седмица са установени общо 137 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – от тях 72 шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила и 65 - с над 1,2 на 1000, а 12 са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 40 водачи, 25 са отказали да бъдат тествани.

17394 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 21101 водачи и пътници. Съставени са 5099 фиша и 505 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

