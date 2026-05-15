Мотористи блокираха околовръстното на Пловдив заради по-скъпата Гражданска: Спрете кръвопийството! (Снимки, видео)

Никола Михайлов

Мотористи блокираха Околовръстното на Пловдив от две места. Снимка: Никола Михайлов

Готови са да излязат отново, ако не бъдат чути

Стотици мотористи тръгнаха от последната бензиностанция на "Асеновградско шосе" преди табелата за излизане от Пловдив и блокираха Околовръстното шосе на града. Те, както много техни колеги от цялата страна, излязоха на протест срещу поскъпването на задължителната застраховка "Гражданска отговорност" за двуколесните моторни превозни средства.

В 18 ч. те блокираха кръговото кръстовище на Околовръстното и Асеновградско и опънаха транспарант с надпис "Спрете кръвопийството над мотористите". Полиция регулира трафика, но въпреки това бързо се образуваха дълги колони от желаещи да напуснат града. Шофьорите обаче подкрепят протеста и спокойно се изтеглят с помощта на служители на МВР. Част от тях свирят с клаксоните, когато минават през кръговото.

Протестът в Пловдив се организира на две места. Вторият сборен пункт беше близо до Пазарджишко шосе и целта на мотористите беше по този начин реално да блокират цялото Околовръстно. "Надяваме се да ни чуят от първия път, но сме готови да излезем отново", коментира преди старта един от мотористите. По думите му начинът, по който се случват промените в ценообразуването, не е правилен. "Те не са с цел опазването на мотористите и застраховането, а с цел печалба", коментира мъжът.

Протестът ще продължи един час.
Протестът ще продължи един час. Снимка: Никола Михайлов
Недоволството и заради високата цена на застраховката "Гражданска отговорност".
Недоволството и заради високата цена на застраховката "Гражданска отговорност". Снимка: Никола Михайлов
Готови са и на друг протест.
Готови са и на друг протест. Снимка: Никола Михайлов

