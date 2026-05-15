Бандата на Джеймса и Борис Янков подготвяла измами с откраднати нотариални актове от Агенцията по вписванията? (Обзор)

Срещу тях имало разследване от 2019 г. в закритата спецпрокуратура, но още не са предадени на съд по него

Стара пишеща машина и много нотариални актове отпреди 60-70 години са намерени в дома на бившия нотариус с отнети права Борис Янков, който е един от арестуваните за имотни измами заедно с Георги Янев-Джеймса, съобщиха разследващите в петък.

Документите са оригинални и вероятно са откраднати от Агенцията по вписванията, където не са открити следи от тях. Така те могат да се ползват за имотни измами.

В същото време Инспекторатът към Министерството на правосъдието прави проверка в Агенцията по вписванията по сигнал на бивш служител, че при смяна на шефовете там документите не се предават с протоколи, част от тях са разпилени по пода в складовете. От Гражданското сдружение БОЕЦ от няколко дни твърдят, че от архива на агенцията липсват над 2000 нотариални акта.

Групата на Георги Янев-Джеймса, бившия нотариус Борис Янков и още двама души се проверява и за това. Засега са обвинени само за един случай на имотна измама. Жертвата е социално слаб мъж. Обещали да купят жилището му за 20 000 евро, да го оставят там, докато е жив, и да се грижат за него. С парите щели да погасят негови кредити. Сделката била изповядана при нотариус, но дълговете му не били върнати. Освен това го изгонили от имота му, каза в петък прокурор Николай Николаев от Софийската районна прокуратура. Засега нямат обвинение за престъпна група, но това може да се случи скоро и разследването да се премести в Софийската градска прокуратура.

Срещу Джеймса и Янков е имало друго дело за престъпна група за имотни измами, но в Специализираната прокуратура. То е от 2019 г. При закриването ѝ 3 г. по-късно папките са предадени на градската, но там преценили, че обвиняемите не са банда, и го пратили в районната. Още се разследва.

Новата схема, за която разследват Джеймса и Янков, е с безстопанствени имоти на отдавна починали хора. При нотариус се водел един бушон. Няколко свидетели, осигурени от групата, твърдели, че подставеното лице владеело имота от дълго време. Така то го придобивало с констативен нотариален акт. След това препродавали имота на добросъвестен купувач. Шефът на СДВР Любомир Николов спомена за около 5 млн. евро, генерирани от схемата. Засега няма данни да са им помагали полицаи, общински сужители и тези от гробищата. Самите имоти били придобивани от жена, която живеела на семейни начала с един от задържаните.

При акцията в четвъртък са претърсени 9 жилища и 6 коли. Открити са лични карти, които е трябвало да са при собствениците си, нотариални актове и документи за прехвърляне на 9 имота. Затова Николов нарече акцията успешна, тъй като били спрени няколко измами.

“Очаквам да се стигне до най-високите нива на тази мрежа”, каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Той говорил с и.ф. главния прокурор Ваня Стефанова, която обещала съдействие за борбата с имотните измами, корупцията и разпространението на наркотици.