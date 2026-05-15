Депутатът Мирчев в екшън на пътя с доставчик на храна. Според МВР е удрян, но той отрича (Обзор)

Бил ли е нападнат и удрян депутатът от “Демократична България” Ивайло Мирчев? За това спориха задочно той и директорът на СДВР Любомир Николов в петък. Поводът е скандал между народния представител и доставчик на храна в столичния кв. “Лозенец” заради неправилно паркиране. Случката е от четвъртък вечерта. Мирчев подал сигнал веднага, а в петък след думите на полицай №1 качи и видео от екшъна.

Николов обясни за “няколко удара”, както заявил Мирчев, който направил забележка на нападателя.

Мъжът бързо бил задържан и е обвинен за хулиганство и лека телесна повреда. Мирчев го разпознал, образът му съвпаднал и с този от видеото, което депутатът приложил.

След брифинга Мирчев излезе с позиция по случая. “Нито някой ме е бил, нито аз съм бил някого”, заяви той. Депутатът разказа, че нападението се е случило след 20 ч на пътя, по който стига до гаража си. Колата на доставчика била запушила улицата. Мирчев го помолил да се отмести, но той отказал, защото чакал клиентът да вземе поръчката си. На видеото, публикувано във фейсбук, се вижда целия скандал и как Мирчев застава пред колата на разносвача на храна, който въпреки това потегля и започва да го влачи. Преди това депутатът вади телефона си и го снима. Видео прави и жена от терасата на блока си. Доставчикът е видимо изнервен и замахва няколко пъти с ръка. Мирчев обясни, че през това време е бил в колата си. “Ръката му се плъзна по лявата ми буза”, подчерта той.

След това депутатът се обадил на 112. “Човекът беше в странно, неадекватно състояние. Призовах го да изчака полицията. Той отказа и тръгна с колата. Опитах да го спра”, каза още той. В петък говорил с изпълнителния директор на фирмата, в която работи доставчикът.

“Апелът ми към полицаите беше да проверят да не стане по-голяма беля след това, защото имаше свидетели и съседи, които снимаха. Той си нагруби и клиента. Това е битово, но такива неща се случват постоянно”, каза още Мирчев.

Малко по-късно той пусна във фейсбук и друго видео от случката, заснето от сина му. На него се чува как депутатът разказва на телефон 112, че куриерът го е ударил. “Да, бе, и аз го чух. Видях всичко”, казва свидетел. За репликата му дори са направени субтитри, а клипът е монтиран.

Във видеото се вижда дори как поизнервеният куриер се кара на човека, който някъде по средата на случката слиза да си вземе поръчаната храна.

