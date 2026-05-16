(Без)опасна красота? Инжекции с пептиди са новият бизнес в ТикТок

Инфлуенсъри не просто правят реклама на неодобрените субстанции - те ги продават през профилите си, регулации няма

Пептидите са чудото, което те връща във форма без потене във фитнеса и изтощителни диети. Носят младост и красотата, сияйна кожа на лицето. Или поне така твърдят хиляди ТикТок инфлуенсъри у нас и по света, голяма част от които са в този нов бизнес.

Всъщност няма нищо ново - не е измислена вълшебна супердобавка за отслабване, възстановяване, изгаряне на мазнини или антиейдж ефект. Новото е, че

рекламата и продажбата им през социални

мрежи се разрастват неимоверно

без да се отчитат рисковете и без това да подлежи на каквато и да е регулация. Пептидите представляват къси вериги от аминокиселини, които се срещат естествено в човешкото тяло и играят важна роля в него. Най-общо и по-просто казано, някои действат като хормони, други като сигнални молекули (казват на клетките какво да правят). Техни синтетични аналози под формата на хапчета или инжекции вече добиха достатъчно популярност като методи за редукция и контрол на теглото. Такива добре познати пептиди за отслабване под формата на инжекции са например Ozempic, Wegovy, Mounjaro и други. Но чрез синтетичните пептиди, освен да се отслабва, може и да се стимулират отделни процеси като възстановяване на тъкани, отделяне на хормон на растежа и пр. Подобряват се цялостният метаболитен процес и мускулният тонус. Именно това поражда огромния интерес от все по-широка

аудитория, която търси биохакинг ефект

Много пептиди са официално одобрени, но не и за свободна употреба. Голямата част са забранени при спортистите.

Свободно се продават различните видове колагенови пептиди, но повечето други групи са предназначени само за лечение, предписано от лекар. И когато са напазарувани от сайт или директно от срещнат в ТикТок инфлуенсър, то със сигурност не са одобрени за медицинска употреба. Не е доказана тяхната безопасност, не са проучени странични ефекти при дълготрайно прилагане, нито възможните алергични реакции.

Магическите пептиди за възстановаване, натрупване на мускули, борба със стареето и потискане на апетита обаче се търгуват именно по този начин. Инжекциите правят чудеса - изчистват акнето, изгарят мазнините, изглаждат бръчките и извайват телата. Препаратите са представяни като сертифицирани и напълно безопасни, а цените им варират според грамажа и вида на пептида.

"Цената на инжекциите зависи от милиграмите", обяснява една от инфлуенсърките дистрибуторки (виж за нея на 4-а стр.)

Продават се за около

10-20 евро на милиграм

при нормална дозировка разходът се връзва около 60 евро месечно - колкото една фитнес карта.

Сумата включва и консултация с инфлуенсъра, който "предписва" пептида и спрямо нуждите на потребителя прави комбинация от няколко вида разтвори. Определя дозировката, а понякога дори следи за състоянието на "пациента" по време на приема. Целта е приемащият инжекциите да сподели колко добре се чувства и това да се превърне в реклама на продукта.

Краткосрочните ефекти изглеждат добри - в социалните мрежи хора споделят, че се чувстват свежи, отслабнали са, нямат пъпки и бръчки и са спрели алкохола. Всичко това само за няколко месеца.

Кой не желае перфектното тяло за плажа след два

месеца? То обаче идва с редица рискове,

каквито носи всеки продукт, за който липсва

одобрение за употреба

Не е ясно какви тестове са преминали субстанциите, как и къде се създават, нито как и къде се съхраняват. Потребителят инжектира в тялото си нещо, за което няма достатъчна информация. Ей така - на доверие, дали защото наистина инфлуенсърът има влияние върху аудиторията си, или заради обезсърчението сам да постигнеш естествени резултати в свят, в който екраните налагат безмилостен еталон за красота и вечна младост.

Потребителите на пептиди в България са хиляди, може би дори десетки хиляди, трендът е световен. Вероятно защото на пръв поглед инжекциите изглеждат достоверни - някои от видовете имат сертификати за чистотата на веществото. Може и самите сертификати да са автентични, но в повечето случаи е видно, че материалът е бил изследван преди повече от година, а само няколко дни неправилно съхранение са нужни пептидът да се разпадне. За съхранението гаранция няма.

Пептидите се продават и в уебсайтове. Често там са посочени десетки проучвания, които показват безопасност при прием в краткосрочен план. Но това са много начални етапи на дълбоките изследвания, които са нужни, преди да се одобри един продукт за употреба.

Инфлуенсърите не просто правят реклама на продуктите - те ги продават лично чрез профилите си. Разбира се, липсва им каквато и да е експертиза по темата, но това не спира новите известни да дозират субстанциите. По-голямата дозировка носи на инфлуенсъра повече пари, а на употребяващия - понякога здравословни проблеми. Отделни потребители

споделят за замаяност, умора и гадене

Мерки от държавата няма. Продажбата не е регулирана, а в много от случаите спада и към сивия сектор в икономиката.

Калина Симеонова:

Инфлуенсърът Анна Стефанова: Не продавам боклуци! Имам стотици клиенти

"Аз не продавам боклуци! Имам стотици клиенти." Това уверява последователите си Анна Стефанова, един от дистрибуторите на пептиди.

Инфлуенсърката е създател на Her Space - "пространство за осъзнатост, личностно развитие и истински взаимоотношения в съвременния свят". Тя направи и нашумялата фейсбук група "С един и същи мъж ли излизаме", която впоследствие беше свалена. През 2025 г. взема участие в проекта WOMEN FORUM на изданието FORBES, където говори за общуването в социалните мрежи. Получава и наградата "ТикТок инфлуенсър 2025" от телевизията за мода Code Fashion TV.

Инфлуенсърът Анна Стефанова СНИМКИ: АРХИВ

Анна има над 100 хиляди последователи в ТикТок и пред тях твърди, че продаваните от нея от няколко месеца пептиди са най-добрите. Има поне още трима известни тиктокъри, които предлагат от "чудодейните" продукти, а и десетки други, чиито имена не се въртят в публичното пространство. Стефанова обаче е един от най-успешните търговци онлайн. Всеки ден публикува съобщения от доволни клиенти и уверява, че инжекциите са напълно безвредни.

"Не знам кой носи отговорност,

ако се случи нещо. Това е като

някой си купи кокаин, да търси

отговорност от дилъра

Всеки си има глава на раменете", отговаря Анна Стефанова на друг инфлуенсър, който се усъмнява в продуктите и правото изобщо да се търгуват по този начин. Става въпрос за Дарислав Николов, когото хиляди следват заради здравни и фитнес съвети. Младият мъж е завършил медицина. (Какво коментира Николов и какво смятат за пептидите други инфлуенсъри, популярни със съветите си - виж на 6-а стр.)

Репортери на "24 часа" се свързаха с г-ца Стефанова. Първоначално тя имаше желание да разкаже за продажбата на пептиди, но впоследствие размисли и не пожела да отговори на въпросите.

Междувременно влязохме във връзка с нея и в ролята на клиенти. Ето как протече тази комуникация. Свързахме се с Анна чрез профила в социалните мрежи. Момиче на 21 г. иска да си купи пептиди, но има няколко въпроса, защото се притеснява. Анна отговори така: "Здравей. Цената зависи от милиграмите. Има от 10 mg - 200 евро, стигат за месец, и 15 mg - 300 евро, стигат за два месеца. Бият се веднъж в седмицата. По мои наблюдения от клиентки средно се свалят между 2 и 6 кг на месец.

Имат сертификат. Може да ги използва всеки

Работя с куриерска фирма

На Стефанова е повторено няколко пъти, че момичето има автоимунно заболяване и иска да знае как точно се приемат тези пептиди и какви странични ефекти имат. Одобрени ли са от медицинско лице, предоставя ли се гаранция за това. "Пептидите имат сертификат за одобрение. Приемат се супер лесно, като химикалка са и си ги биеш в бедрото или в корема. Нищо не се усеща, а след като си ги закупиш, аз пращам подробно видео в чата, където обяснявам как и колко често да се ползват. Там поддържаме контакт", отговаря Анна. След ден момичето отново пита дали наистина няма странични ефекти и колко бързо може да свали килограми, защото има повод и иска да изглежда добре. Пояснява, че е приемала силни лекарства заради скорошно заболяване и иска да е сигурна, че подобен вид препарати са безопасни за нея. Стефанова отговаря: "В много краен случай може да се появи гадене или главоболие, но това се дължи на факта, че тялото ти изхвърля токсините и намаляваш порцията храна. Но затова

аз съм тук, за да контролираме дозите

и да видим как ще се чувстваш". Не задава въпроси какво е това заболяване, какви медикаменти са приемани и пр. Фокусът върху желанието на младата дама за бързо отслабване: "Виж сега, 15 mg е по-силно и наситено, затова стига за повече време и съм сигурна, че с пептидите ще постигнеш много хубави резултати, които без тях съвсем не би могла, независимо колко килограма ще свалиш".

Питаме и как се преценява дозата и участва ли медицинско лице в определянето . Отговорът - дозировката е стандартна и е по "световния регламент." Къде е този регламент и какво пише в него, не успяхме да разберем.

В социалните мрежи инфуенсъри като Румяна Тодорова, която е и професионален фитнес инструктор, качи видео, в което упреква Анна и нарича "конска" дозата, която тя "предписва" и е продала и на нейна клиентка. "Приятелят ми, който е културист и тежи 103 кг, приема същата доза, която Анна е продала на жена, която тежи 50 кг", коментира Тодорова. В края на нашата комуникация с Анна Стефанова, тя разбра, че се подготвя материал по темата. На въпросите откъде се снабдява с тези пептиди, какъв е съставът им, одобрени ли са от медиценско лице и къде можем да видим този "световен регламент и сертификат" тя отговори така:

"Като гледам способностите и ти не си най добрия журналист а такава хубава статия можеше да направиш. Нищо, барем ни вдигнеш малко работата."