Ивайло Мирчев: Прокуратурата прекалява - нищо в този случай не налага задържане под стража

"Прокуратурата прекалява - нищо в този случай не налага задържане под стража и подозирам, че в пореден опит да участва на политическия терен, прокуратурата опитва да генерира негативна обществена реакция". Това написа във Фейсбук профила си Ивайло Мирчев, след като прокуратурата обвини доставчика, който го нападна.

"От новинарски сайтове разбирам, че прокуратурата е задържала за 72 часа доставчика, който се държа хулигански вчера спрямо мен, както и че ще иска постоянно задържане под стража", написа Мирчев.

"Смятам (и такова е и нашето трайно становище), че задържането под стража трябва да е крайна мярка, налагана по изключение, и то само в тежки случаи. В този случай няма нищо, което налага задържане и призовавам прокуратурата да подходи разумно, зачитайки правата на обвиняемия.

Още повече, че твърденията за лека телесна повреда на прокуратурата са неадекватни, тъй като нито има такава, нито е в компетентността на прокуратурата да я преследва, дори да имаше", пише още депутатът.

"Ако целта е да се насажда тезата "човекът се спречка с депутат и сега ще лежи", това би била поредната манипулация - нямам никакви претенции към този човек и още тази сутрин изпратих на полицията документ, с който изрично декларирам, че не желая да претендирам за каквито и да било вреди. Призовавам прокуратурата да не прекалява с наказателната репресия и да не пресолява манджата с пропагандна цел", завършва публикацията си Мирчев.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев е участвал в свада заради неправилно паркиране пред дома си. Доставчик с кола е паркирал неправилно, след което му е посегнал. Информацията първо се появи неофициално, но в последствие шефът на СДВР потвърди, че има такъв сигнал. Мирчев публикува и видео, в което разказва за случилото се.