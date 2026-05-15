Пеканов: Не знаем ще вземем ли парите по ПВУ, най-трудните реформи не са направени

Състоянието на плана за възстановяване е критично. По ПВУ през последните 5 години сме получили 53%, сега остава за три месеца да получим другата половина. Средно страните в Европа са получили 70%. Пред нас стои канска задача, свършена е работа, има придвижени проекти, има и много забавени, пред нас има още много работа, за да вземем оставащите 3 млрд. Не е сигурно дали ще бъдат взети, защото има много работа, и най-трудните реформи са оставени за накрая - например в сектор "Енергетика". Не заварихме готови решения" Пеканов.

Това каза в предаването "Панорама" по БНТ вицепремиерът Атанас Пеканов.

Инфлацията в момента е основното предизвикателство пред всички български граждани. Това беше и първата работа на новия кабинет - да се предприемат стъпки в тази линия. Не правим антипазарни мерки, ще засилим ролята на държавата", каза Пеканов относно мерките на "Прогресивна България" за намаляването на цените.

"Приемаме, че невидимата ръка на пазара е важна, но тя когато не бъда контролирана, може да пошляпва някой, да си прибира, и именно тук държавата трябва да се намеси, както е в западните страни", каза той.

"Държавата трябва да си стои на мястото и да е там, където има нужда. Виждаме нелоялни търговски практики, спекула, хората се оплакват от цените и от ръста им. Не обещаваме чудеса, справедливата цена, която въвеждаме, не е задължителна цена, а носи прозрачност на крайните потребители", обясни вицепремиерът.

"Много фактори има зад сегашния инфлационен натиск. Трудно е да се каже кое колко е допринесло, със сигурност войната е допринесла, но и към преминаване на еврото са се правили нелоялни търговски практики, има спекула. Най-големият риск, е ако има безвремие, безвластие, то тогава няма да може да се намесим там, където трябва. Така се случи при кабинета "Желязков", не се намеси, и виждаме високите цени", казва Пеканов.

Според Пеканов премиерът Радев е бил прав, когато беше държавен глава, че трябвало хората да бъдат питани преди да въведем еврото. "Веригите не трябва да спекулират с този процес, а държавата, когато трябваше да се намеси, не го направи", смята той.