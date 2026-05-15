Сменят шефа на Агенция "Митници"

Правителството с премиер Румен Радев сменя шефа на Агенция "Митници", научи "24 часа".

Георги Димов, който заемаше ръководния пост в правителствената служба, ще бъде сменен с Николай Шушков.

Шушков е бил заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството в служебния кабинет на Гълъб Донев. Заемал е и поста областен управител на Благоевград, а преди това дълги години е работил в Агенция „Митници" Досегашният шеф на Агенция "Митници" Георги Димов Снимка: Агенция "Митници"

Няколко часа по-рано днес на сайта на правителствената служба беше публикуван годишният отчет за 2025 г.

Той показва, че приходите са 14,527 млрд. лв. от акцизи, ДДС при внос, мита и глоби. Това е с 724,4 млн. лв. повече, или +5,2% спрямо 2024 г., но изпълнението на плана е 87,6%. Ръст има при всички основни приходоизточници: акцизи +7,5%, мита +17,5%, ДДС при внос +2%.

Акцизите са най-големият приход: 7,424 млрд. лв. Те са с 519 млн. лв. повече от 2024 г., но с 269,3 млн. лв. под плана. Над половината от ръста идва от по-високите акцизни ставки върху тютюна и тютюневите изделия.

Тютюнът носи повече от горивата. Приходите от акциз за тютюн и тютюневи изделия са 4,210 млрд. лв., с 354,5 млн. лв. повече от 2024 г. и вече са 56,7% от всички акцизни приходи. Горивата носят 2,821 млрд. лв., ръст от 6%, но са под плана с 124,5 млн. лв.

ДДС при внос е 6,685 млрд. лв. Това е с 133,3 млн. лв. повече от 2024 г., но с 1,835 млрд. лв. под плана. При горивата и смазочните материали има сериозен спад на начисления ДДС при внос: -547,6 млн. лв., или -31,9%, основно заради по-малък внос и по-ниски цени на суровия петрол.

Митата достигат 398,3 млн. лв. Най-голям дял идва от внос от Китай: 234,6 млн. лв., или 58,6% от всички начислени мита. Следват Турция, САЩ, Русия и Индия. Петте държави формират 76,2% от митата.

Контролът отчита 6139 акта за нарушения и 299 досъдебни производства. Най-много актове са по Закона за митниците - 4872, а по Закона за акцизите и данъчните складове - 1021.

Задържани са 50,8 млн. къса нелегални цигари и 13 966 кг тютюн за пушене. При горивата са обезпечени като доказателства 54 502 литра горива, разредители и други енергийни продукти, с 23,1% повече от 2024 г.

Недекларираната валута е за 14,126 млн. лв. в 73 случая. Случаите са по-малко от 2024 г., но сумата е по-голяма, което според митниците показва тенденция да се укриват по-големи суми. Най-много са случаите по границата с Турция.

Наркотиците: 2345 кг, 255 262 таблетки и 167 литра наркотични вещества и прекурсори в 121 случая. Най-големият случай е 206 кг кокаин на Капитан Андреево, определен като най-голямото задържане на кокаин на сухопътна граница в България.

Фалшивите стоки са над 11,1 млн. артикула. Митниците са действали в 456 случая за защита на интелектуалната собственост. След изключване на опаковките за цигари и филтърната хартия има ръст на задържаните артикули с над 50%.