ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Оправдаха лидера на движение "Русофили“ Николай Ма...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22857210 www.24chasa.bg

Баща от Асеновград задлъжня с 50 600 лв. за издръжка на децата, осъдиха го условно

Мая Вакрилова

[email protected]

1644
Районният съд в Асеновград.

Наказван е за същото престъпление и през през 2017 г.

Условна присъда от година и половина с изпитателен срок от 36 месеца получи баща от Асеновград, който в продължение на повече от 8 години не е плащал издръжка за двете си деца. Като част от наказанието има и обществено порицание, което означава, че съдебният акт ще бъде разпечатан и закачен на таблото за съобщения в сградата на общината. Това не е първото му наказание за същото престъпление, има присъда и от 2017 г. 

Още през 2015-а мъжът е бил задължен да помага с пари на своите деца, а по-късно размерът на издръжката бил увеличен. 

Едното дете било родено през 2011 г., а друго през 2014 г. Първоначално бащата е трябвало да плаща по 200 лв. месечно за всяко дете, а след увеличението - по 350 лева. Така натрупаните задължения за двете деца са достигнали сериозната сума от над 50 000 лв. 

Районният съд в Асеновград е постановил да заплати на майка им разноските по делото, които са на стойност 766 евро, и на държавата - 240 евро. 

Районният съд в Асеновград.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Защо от Благоевград до Берковица маслото поскъпва повече от Нидерландия