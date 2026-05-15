Баща от Асеновград задлъжня с 50 600 лв. за издръжка на децата, осъдиха го условно

Условна присъда от година и половина с изпитателен срок от 36 месеца получи баща от Асеновград, който в продължение на повече от 8 години не е плащал издръжка за двете си деца. Като част от наказанието има и обществено порицание, което означава, че съдебният акт ще бъде разпечатан и закачен на таблото за съобщения в сградата на общината. Това не е първото му наказание за същото престъпление, има присъда и от 2017 г.

Още през 2015-а мъжът е бил задължен да помага с пари на своите деца, а по-късно размерът на издръжката бил увеличен.

Едното дете било родено през 2011 г., а друго през 2014 г. Първоначално бащата е трябвало да плаща по 200 лв. месечно за всяко дете, а след увеличението - по 350 лева. Така натрупаните задължения за двете деца са достигнали сериозната сума от над 50 000 лв.

Районният съд в Асеновград е постановил да заплати на майка им разноските по делото, които са на стойност 766 евро, и на държавата - 240 евро.