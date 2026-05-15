3 деца от Бургас се гласираха за европейските финали по английски в Италия

Три деца от ЧСЕУ „Д-р Мария Монтесори" – Бургас ще представят морският град на европейските финали на престижното международно състезание HIPPO „English Without Borders" в Италия.

Те са единствените ученици от Бургас, които ще учатват в европейския етап на надпреварата, което е изключително постижение. Още с първото си участие в състезанието учениците постигат впечатляващ успех и се нареждат сред най-добрите млади таланти по английски език в Европа. До европейските финали достигат Анджела Стойчева – с най-висок резултат и първо място в класирането, Диана Нейчева – с много силно представяне и отлични резултати и Спасимир Иванов – с впечатляващо участие и заслужено място сред финалистите.

Европейските финали ще се проведат от 17 до 20 май 2026 г. в Италия, където учениците ще премерят сили с едни от най-добрите участници от цяла Европа.