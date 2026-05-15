Мотористите в Добрич: Това са сезонни превозни средства, застраховката им да е съобразена с това

Рев на над 60 мотора огласи центъра на Добрич в 18 часа. „Впечатляващата гледка на „глутница" возила не е заради добра кауза", уточниха мотористи, докато паркираха пред областната администрация, наобиколени от ученици и младежи за снимки. Причината за струпването им пред представителството на държавата в Добрич беше несъгласието им с прекомерно увеличената застраховка „Гражданска отговорност" за мотоциклети. Шествието от представители на три мотоклуба в Добрич започна от паметника на хан Аспарух и затрудни в пиковия час движението по основни булеварсди в Добрич, докато пристигнат в центъра на града. „Всеки клуб има по 20-ина. Правилата за членство са особено строги и се съблюдават. Затова брооят на свободните мотористи е много по-голям", каза инж. Димитър Радушев.

„Протестът е срещу безпричинното поскъпване на застраховката „Гражданска отговорност". Ако преди сме плащали примерно 100 лева сега трябва да платим 100 евро.Разчитаме институциите да обърнат внимание на факта за необоснованото повишаване на цената на полицата. Моторите не са станали два пъти по-тежки или два пъти по-бързи, за да причинят два пъти по-голяма щета. Смятаме, че застрахователите искат да ни притискат", добави той. Мотористите признават, че плащат застраховките, тъй като са влезли в сила, въпреки несправедливото, според тях, увеличение. „Карам мотора си максимум два месеца в годината, платих за него 115 евро, а за автомобила си, който е с голям двигател, платих 143 евро. . Това са превозни средства със сезонен характер, както са караваните и кемперите. Това искаме да се разбере", каза друг моторист.

„Застраховката „Гражданска отговорност" се увеличи драстично и за таксиметровите автомобили – с около 300 процента.. Това увеличение при застрахователите става тихо и постепенно. Срещу този маниер на работа протестираме и искаме да се наложи разбирането, че моторите се сезонни возила", обясни таксиметров шофьор, който като не е на смяна е моторист.