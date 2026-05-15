ГЕРБ: Решението България да не подкрепи трибунала срещу Путин е политическа грешка

"Решението България да не се присъедини към инициативата за създаване на Специален трибунал за престъпната агресия срещу Украйна е политическа грешка". Това пише в позиция на ПП ГЕРБ, публикувана във Фейсбук.

Ето как продължава позицията:

Още по-притеснително е, че това се случва в момент, в който повечето държави от Европейския съюз и НАТО ясно заявяват подкрепа за международното право, суверенитета и териториалната цялост на Украйна.

Тази инициатива не е насочена срещу руския народ. Тя е насочена към търсенето на отговорност за самото решение една държава да започне война срещу друга в нарушение на Устава на ООН — принцип, върху който е изградена цялата следвоенна система за сигурност в Европа.

Именно около този принцип беше приета и т.нар. Лвовска декларация, подкрепена от голяма част от европейските държави и институции.

България няма интерес да изглежда като държава, която разчита на гаранциите на НАТО, но избягва политическата отговорност, когато трябва ясно да заеме позиция. Подобно поведение не се възприема като предпазливост. В международната политика то се възприема като липса на стратегическа яснота.

За България участието в подобни формати има и пряк национален интерес. Черноморският регион е непосредствено свързан с нашата сигурност, енергетика, транспортни коридори, инвестиции и икономическа стабилност. Колкото по-слабо е международното право, толкова по-несигурни стават малките и средните държави.

Историята на Европа е достатъчно болезнено доказателство какво се случва, когато агресията остане без политически и правен отговор.

ГЕРБ–СДС счита, че България трябва да бъде активен, предвидим и уважаван участник във всички международни формати, които засягат сигурността на Европа и бъдещето на Черноморския регион.