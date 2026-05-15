СДВР: Стрелбата в София е с въздушен пистолет, двама са пострадали

С въздушен пистолет е била стрелбата в София а пострадали са двама. Това съобщиха от СДВР.

Тази вечер, след 20:00 часа, на телефон 112 е постъпил сигнал за възникнал скандал в столичния квартал „Надежда". Пристигналите на място служители на СДВР установяват, че вследствие на спора е пострадала 30-годишна жена, която е прегледана в болнично заведение и освободена с диагноза „повърхностна травма на шията". В болнично заведение за прегледи е откаран и 36-годишен нидерландски гражданин с наранявания в областта на ръката. По данни на "24 часа" двамата пострадали са нидерландци, а спорът е бил за паркиране.

По първоначални данни при инцидента е произведен изстрел с въздушен пистолет със сачми.

Към момента продължават процесуално-следствените действия, като се изясняват всички факти и обстоятелства по случая, пишат от полицията.