Оправдаха лидера на движение "Русофили“ Николай Малинов по 5-годишното дело за шпионаж

Лидерът на движение "Русофили" Николай Малинов беше оправдан по продължилото пет години дело за шпионаж, съобщава БНТ.

Процесът започна в закрития вече Специализиран наказателен съд по обвинение, че Малинов се е поставил в услуга на чужда организация с цел да издаде информация, представляваща държавна тайна.

Първоначално Малинов беше задържан, но впоследствие освободен срещу 50 000 лева гаранция и му беше забранено да напуска страната. С какви мотиви той е оправдан ще стане ясно след публикуване им от Софийския градски съд.

Присъдата не е окончателна и прокуратурата може да я протестира пред второинстанционния апелативен съд.

