Нов бг гуру Иво(мир) "лекува" заблудени души. Пострадала: Дарих къщата си, за да се отърва

Тайно общество - общност, която набира последователи с различни способи, имат много семинари в страната, седалище, духовна академия, дори са мотивирали последователите си да закупуват къщи близо до техния кампус, който се намира в централна България. Опити за самоубийство, разбити семейства, тежък психологически тормоз и материални загуби за десетки хиляди евро са само малка част от травмите, с които живеят пострадалите от това тайно общество, което продължава да набира последователи у нас.

За това разказва в свое разследване журналистът Мариета Николаева от Нова тв. Сигналът за тайното общество тя получила от Албена Рашкова - жена, която си тръгнала от тази общност и стигнала почти до самоубийство.

Освен материални облаги, тази общност иска и емоционални такива, защото осъществява и психотормоз върху хората. Според анализ с психолога Тодор Тодоров на заснетите под прикритие кадри от един от семинарите, това било секта.

Прави се поредица от семинари в цялата страна, те се плащат, двойният билет е 260 евро, разказа журналистката, която е участвала в такъв. На тях се говори за различни философски течения, принципи от квантовата физика, психологически методи, прилагало се и хипно-медитативния принцип като регресия, сугестия имало. Участниците са интелигентни хора, които на някакъв етап от живота си търсят отговори и се опитват да се справят с житейски проблеми. Но това са заблудени души, според анализа на психолога.

Тези хора са психически разбити, опустошени. А Албена Рашкова дарява къщата си. Има и материални облаги, има призиви за дарения - за 2022 г. са били около 15 хиляди.

Един от хората в селото казал, че е мафия. Кметът на селото казал, че имат доста възможности.

Вече 2 г. се лекувам и познавам още семейства, които са в същото състояние след преживяването в "Когиталност" - то е духовна академия, но аз ги наричам секта, разказа Албена Рашкова. Тя е графичен дизайнер и се заема да им прави филми и сайтове. Около 5-6 месеца се занимавала с тях, отнели й цялото свободно време и така се получило сближаване. Държаха се мило, не го усетих като обсебване, все повече се сближавахме, чувствах се значима, разказа Рашкова.

Когато отишла в кампуса им, си харесала къща срещу него. Те започнали да я мотивират да я купи, за да са като едно общество. Мъжът й обаче не ги харесвал, изтеглила кредит зад гърба му. Започнали ремонт под постоянен надзор на гуруто Ивомир и половинката му.

"От сутрин до вечер чувах само омразна реч срещу мен - колко съм некадърна, каква съм лигла. Липсваха ни сън, храна, бяхме дехидратирани и по цял ден слушахме колко сме зле. Това се повтаряше, засилваше се силата на вербалната агресия към нас. Психотромозът беше най-вече от Ивомир. Всичко това беше доброволно. Затова казвах, че това е като влюбването, имах го на пиедестал и вярвах, че го правя от любов, а мъжът ми казваше: Но той те обижда, а аз го убеждавах, че той го прави от любов", казва Албена. И допълва, че Ивомир се е опитвал да скара нея и съпругът й.

Изтощени и изнервени двамата с мъжа й дарили къщата на фондацията и избягали от селото.

"След като напуснах тази общност, потърсих медицинска общност. Той ми беше внушил, че не трябва да живея. Като се прибрах не можех да се търпя, исках да се самоубия. Молех се на мъжа ми да ми прости, ако намеря начин да се самоубия, защото се чувствам много зле, исках да вляза в лечебно заведение", разказа жената.

В показания по Нова тв репортаж мъжът от въпросната академия, когото журналистката потърси за коментар, й обърна гръб.

"Това общество обслужва интересите на едни хора, които искат благодарение на това, което правят, да се облагодетелстват емоционално или материално от всички тези заблудени души. Да, за мен това в своята същност представлява секта", коментира криминалният психолог Тодор Тодоров.