Зоопаркът в София организира "Ден на лешоядите"

324
Брадат лешояд СНИМКА Pixabay

Софийската зоологическа градина кани посетителите на събитието „Ден на лешоядите", което ще се състои днес пред Голямата волиера за хищни птици, съобщиха от пресцентъра на Столичната община. По време на инициативата ще бъде представена и новата постоянна фотоизложба „Лешояди от Европа и Африка", посветена на разнообразието и природозащитния статус на тези видове.

Програмата започва в 11:00 ч. с образователни щандове и тематични арт ателиета, организирани от биолозите от Екологичния научно-образователен център към зоопарка. Посетителите ще могат да научат повече за екологичната роля на лешоядите и за заплахите пред четирите вида, срещащи се в България. Ще има и възможност за наблюдение с бинокъл на белоглави и черни лешояди, които се отглеждат във волиерата, пише БТА.

В 12:00 ч. е предвидено демонстрационно хранене на птиците, а в 12:30 ч. – представяне на изложбата. Куратор на експозицията е д-р Катерина Зарева-Симеонова, отговорник на Екологичния научноизследователски и образователен център в зоопарка.

Фотографската изложба включва кадри на 11 вида лешояди от Европа и Африка, заснети в България, Танзания, Кения и Южна Африка от природозащитниците Яна Барзова и Ивайло Зафиров. Научен консултант на проекта е доц. д-р Борис Николов от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН. Експозицията цели да повиши обществената осведоменост за заплахите пред тези застрашени птици, сред които са загубата на местообитания, отравянията и бракониерството.

Софийската зоологическа градина има дългогодишни традиции в отглеждането и опазването на тези видове и участва в международни програми за размножаване и реинтродукция, включително за възстановяване на брадатия лешояд в България, посочват от Столичната община. Участието в събитието е безплатно.

Част от 10-годишната стратегия на Софийския зоопарк е отглеждането на брадат лешояд за връщане в дивата природа, съобщиха миналата година от Столичната община.

