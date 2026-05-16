Проверка за всички охранявани лица е поискал министър Демерджиев

Нови данни за случая "Петрохан" постоянно постъпват, защото разследването продължава. Но искам ясно да заявя, че няма да допусна този случай да се политизира. Това заяви вътрешния министър Иван Демерджиев пред Нова тв и апелира случаи, с темата сигурност, да не се политизират.

Той очаква пълен доклад по случая в началото на седмицата и след това ще каже дали разследващите са си свършили работата и дали са изследвани всички възможни хипотези. Материалите са огромни по обем и ще трябва време да се запозная с тях. Ще се направи всичко възможно истината да излезе наяве. Поставил е въпроса и за изчезналите свидетели в Мексико. Ще направя необходимото и възможното, каза министърът.

Демерджиев определи свалянето на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски като акт на законност и справедливост. Това е ясен знак, че след като те не могат да застанат над закона, и никой друг не може, каза той. Ще се съберат и ще се изнесат данни колко е струвало това на държавата.

Възложил съм на структурите на МВР, които извършват охрана по различен начин, да му докладват кои са лицата, които се охраняват и на какво основание и да се проверят предпоставките, каза министърът. Има и други лица, понякога и прокуратурата възлага. Случаите, които са доста съмнителни, ще бъдат преразгледани, а там, където е необходимо, ще сезираме прокуратурата да си преразгледат позицията дали е необходима охраната. Защото на обществото са необходими полицаи и хора на улицата, а не такива, които пазят други хора да обикалят заведения, коментира Демерджиев. Но не посочи имена на охранявани.

Не може да се правят непрекъснато промени в законите адхок. В структурата на НСО са идентифицирани различни проблеми, така че когато се отваря този закон, трябва да се чуе мнението и на НСО и да се решат мотивирано всички въпроси, каза Демерджиев на въпрос трябва ли да се промени закона.

НСО трябва безспорно да охранява, но до какво ниво депутати е въпрос на възможности и потенциал на службата. След нея е жандармерията може да поеме тази част от депутатите, за които НСО няма ресурс. Трябва внимателно да се разпределят функциите между НСО и полицията, като НСО поеме охраната на депутатите в рамките на възможностите и ресурсите си, каза министърът. Но не можело да се оставят изцяло без охрана.

Министърът изброи приоритетите, сред които и пътната безопасност.

Ще променим подхода - например по отношение на пътната безопасност ще следим колко загинали има на съответната територия, а не колко фишове са издадени, и това ще бъде оценката за областния директор. Ще изкараме полицаите и камерите от храстите. Ще застанем явно, така че да подпомагаме превенцията, а не да събираме фишове, не сме приходна агенция, обясни Демерджиев.

В края на месеца ще има съвещания. Тече специализирана акция вече месец, която също ще покаже кой как работи, отговори той на въпрос ще има ли смени в областните дирекции на МВР.

Задачата ни е да има максимален брой полицаи на улицата и да се намали броя на работещите пенсионери. Прави се подробен анализ и на негова база ще се решава. Нямаме зададена норма за съкращаване, на база ефективност ще се определя, коментира Демерджиев дали ще има съкращения в системата.

Имаме много работа със Столична община, тя тепърва ще започне. Ще стигнем не само до гробищните паркове, много повече са темите, каза министърът.