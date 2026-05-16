55 пожара са били изгасени през изминалото денонощие

Пожар. Снимката е илюстративна

През изминалото денонощие са потушени 55 пожара, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР.

При пожарите няма загинали и пострадали хора. С преки материални щети са възникнали 21 пожара, от които шест са в жилищни сгради, два - в промишлени сгради, три - в спомагателни, временни или паянтови постройки, пет - в транспортни средства, два в съоръжения на открито и три - други, пише БТА.

Екипите са реагирали на 98 сигнала за произшествия, като са извършени 36 спасителни дейности и помощни операции, от които пет при катастрофи в транспортни средства, две - при битови или промишлени инциденти, 28 - техническа помощ, една - при оказване помощ на пострадали граждани.

Лъжливите повиквания към звената на пожарната са били седем.

