Присъдиха наградата "Аргира Жечкова" на Станимира Арнаудова - учител в ОУ "Христо Ботев" в Сливен

Носител на наградата "Аргира Жечкова" на община Сливен за 2026 година е Станимира Арнаудова – учител по биология и здравно образование, човекът и природата и информационни технологии в ОУ „Христо Ботев", съобщиха от общинския пресцентър. Това реши на свое заседания Обществената комисия за присъждане на наградата. Тя се връчва на жена - учител и общественик с принос за издигане престижа на учителската професия и доказани високи професионални умения, като преподавател и възпитател на младото поколение.

Арнаудова е предложена от инициативен комитет, с писма за подкрепа от Инициативен комитет от нейни бивши ученици и колеги, днешни колеги, родители и приятели. Към номинацията са приложени писмо за подкрепа от ръководството и педагогическия колектив на ОУ "Христо Ботев", писмо за подкрепа от ръководството и педагогическия колектив на ПХГ "Дамян Дамянов" и писмо за подкрепа от Мариян Карацанов и Кристина Купенова – нейни бивши възпитаници.

Станимира Арнаудова е номинирана за нейната дългогодишна и последователна, вдъхновяваща и обществено значима дейност, за професионализъм и високо чувство за отговорност.

Номинациите бяха общо три. Останалите учители, предложени за престижната награда, бяха Данелина Косева – преподавател в Националната художествена гимназия "Димитър Добрович" – Сливен, и Стефка Генчева – старши учител по философия и гражданско образование в ПХГ "Дамян Дамянов" в Сливен.

Наградата е индивидуална и се връчва от 1996 година в навечерието на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Тържествената вечер концерт по този повод ще се състои на 22 май от 18 часа в зала „Сливен".