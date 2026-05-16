Президентът Илияна Йотова ще представи България на Срещата на върха на Световния градски форум в Баку

На 17 и 18 май държавният глава Илияна Йотова ще бъде в Баку по покана на президента на Азербайджан Илхам Алиев за участие в Срещата на върха в рамките на 13-ата сесия на Световния градски форум, съобщиха от пресслужбата на държавния глава.

Платформата е създадена през 2001 г. от Организацията на обединените нации като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие върху общностите, градовете, икономиките, климатичните промени и публичните политики. Форумът, който се провежда на всеки две години в различни държави, се утвърди като най-значимото световно събитие в областта на градското развитие. По инициатива на Азербайджан за първи път ще се проведе и Среща на върха с участието на държавни и правителствени ръководители.

В неделя президентът Йотова ще проведе среща с азербайджанския си колега Илхам Алиев. В понеделник ще участва в Срещата на върха на Световния градски форум, в рамките на която ще направи изказване. Темата на събитието е "Жилищно осигуряване на света: Безопасни и устойчиви градове и общности".

В делегацията на президента е и кметът на Велико Търново и председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България Даниел Панов. В Световния градски форум, който продължава до 22 май, ще участват и представители на местната власт от различни части на страната.