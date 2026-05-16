Прокуратурата пусна срещу 1000 евро доставчика, ударил Ивайло Мирчев

Димитър Мартинов

Мъжът, нападнал Ивайло Мирчев Кадър: Фейсбук/ Ивайло Мирчев

Софийската районна прокуратура пусна срещу гаранция от 1000 евро доставчика на храна, ударил депутата Ивайло Мирчев. Мъжът е обвинен в нанасяне на лека телесна повреда по хулигански подбуди. Наблюдаващият прокурор е преценил, че няма да му се иска арест.

Мирчев и куриерът се караха след запречване с кола на улица в столичния кв. "Лозенец" в четвъртък. Доставчикът посегнал на депутата, дори го качил на капака на колата си, когато той опитал да го спре, за да дойде полиция и да го глоби.

Самият Мирчев писа във фейсбук, че не желае арест на куриера и отрече удари. "Ръката му се плъзна по лявата ми буза”, подчерта той.

