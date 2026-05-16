Освободиха двама от обвиняемите за имотни измами

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съдът пуска на свобода бившия нотариус Борис Янков и жената, с която съжителства - Николина Здравкова, на свобода.

Няма данни за съпричастност към престъплението, в което са обвинени, съобщава БНТ.

Другите двама обвиняеми - Николай Александров и Георги Янев - Джеймс са с мярка подписка

Директорът на СДВР СДВР Любомир Николов съобщи, че при проведена акция са задържани девет лица, като вече са повдигнати и обвинения. По думите му са извършени девет обиска на жилища и офиси, както и на шест автомобила.

Сред задържаните е бивш столичен нотариус, на когото са отнети правата заради подобни престъпления, а негов съучастник е с богато криминално минало, уточни Николов.

Случаят е свързан с полицейска операция, проведена в четвъртък в квартал "Факултета" във връзка с разследване на множество имотни измами.