15 962 моторни превозни средства са проверени в рамките на специализирана полицейска операция

15 962 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден, сочат междинните резултати от операцията. Според съобщение на пресцентъра на МВР извършен е контрол на 18 632 водачи и пътници. Съставени са 4378 фиша и 520 акта за установени административни нарушения.

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

В рамките на изминалия ден са установени общо 16 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – осем от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други осем - с над 1,2 на 1000, трима са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират шестима, трима са отказали тестване.