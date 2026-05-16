Обвиниха и задържаха мъж, държал 150 хиляди кутии цигари без бандерол

Днес, 16.05.2026 г., с постановление на Районна прокуратура – Перник в качеството на обвиняем е привлечен И.Е., на 33 години, по досъдебно производство за държане на акцизни стоки без български акцизен бандерол в големи размери – престъпление по чл. 234, ал. 3, т. 3, вр. ал. 1, пр. 2 от Наказателния кодекс, съобщават от държавното обвинение.

Разследването е образувано след проведена специализирана полицейска операция на служители от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" – МВР. В района на бензиностанция на автомагистрала „Струма", на територията на община Перник, е бил извършен контрол и проверка на товарна композиция – влекач с прикачено ремарке.

В хода на процесуално-следствените действия в товарното помещение на ремаркето са били установени и иззети 300 мастербокса, съдържащи общо 150 000 кутии цигари без поставен български акцизен бандерол.
По делото се извършват активни действия по разследването за установяване на произхода на акцизните стоки, начина на придобиването и евентуалната съпричастност на други лица към престъпната дейност.

С постановление на прокурор обвиняемият И.Е. е задържан за срок до 72 часа. Предстои Районна прокуратура – Перник да внесе в съда искане за вземане спрямо него на мярка за неотклонение "задържане под стража".

