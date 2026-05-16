Спасиха мозаечното пано в новия център на РЗОК в Добрич

Мозаечно пано украсява светлия нов център за административно обслужване на РЗОК в Добрич. „При започването на ремонтните дейности то е открито от изпълнителя. Арх. Красимир Пампоров и неговия син Георги поеха безвъзмездно възстановяването на паното", каза директорът на РЗОК – Добрич, Радка Георгиева.

„Възстановяването на това пано не влиза в сметката за проекта. Реално в помещението паната са две. Едното, за съжаление, беше тотално разрушено. Дори използвахме камъчета от него за възстановяването на това пано. Всичко се правеше на ръка. Слепвахме камъчетата не по ориганалната технология с цимент, за да не цапаме, а с лепило.

Понеже беше налепено с гипсокартон, се наложи и солидно почистване. Трябваше и да произведем изкуствени камъчета, защото наличните от другото пано не стигнаха", разказва арх.Пампоров. "

Паното беше силно компрометирано, възстановката беше на около 20 процента от него", добави арх.Пампоров. То представлява каменна мозайка със сцена от селски празник. В композицията са изобразени музиканти и певици, пресъздаващи традиционна атмосфера от българския бит.

"Такива уникални находки със сигурност има при ремонти на помещения и обекти, частна собственост. Законът не защитава подобни ценности, освен включените в списъците на Националния институт за недвижимо културно наследство", алармира архитектът.

"Камарата на строителите се опитва да противодейства на тази практика. Скоро във Велико Търново имаше протести срещу санирането на историческа сграда . Колегите от Пазарджик осъдиха общината за това, че Младежкият дом беше боядисан с графит, тази боя беше свалена, сградата беше възстановена в предишния си вид", обяснява Пампоров.

"Ако забележим нещо ценно, преди майсторите да залепят гипсокартона, тогава действаме, по-скоро на този етап е въпрос на отговорност на изпълнителя на ремонта на съответния обект", обяснява Пампоров.