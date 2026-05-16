Шофьорка помля патрулка и друга кола в Първомай, размина се с глоба

Отнела предимство на кръстовище и ударила полицейския автомобил

42-годишна шофьорка призна за катастрофа с 2 помлени коли в Първомай, една от които патрулка, и договори да бъде наказана само с глоба. След 18 часа на 4 август 2023 г. на кръстовището на улиците „Стефан Стамболов" и „Малина" тя отнела предимството с джипа си и ударила полицейския автомобил, който се блъснал в друга кола и се обърнал странично. Тримата водачи не пострадали сериозно. Били тествани за употреба на алкохол, а жената зад волана на джипа – и за наркотични вещества, резултатите били отрицателни.

Щетите и по трите коли обаче са сериозни - само по патрулката за над 15 000 лв., а общо - за близо 30 000 лв. Те обаче са покрити от застрахователите и в хода на делото в Районния съд в Първомай срещу виновната водачка не са предявени граждански искове. Тя е с чисто съдебно минало, затова и е освободена от наказателна отговорност и глобена с евровата равностойност на 600 лв. Книжката й няма да бъде отнета.

Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Първомай.