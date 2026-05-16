Прокуратурата в Перник задържа мъж за контрабанда на 150 000 кутии цигари

Районната прокуратура в Перник е привлякла като обвиняем и е задържала мъж за държане на голямо количество цигари без български акцизен бандерол, съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура в София, предаде БТА.

С постановление на прокуратурата 33-годишният мъж с инициали И. Е. е привлечен като обвиняем по досъдебно производство за държане на акцизни стоки в големи размери без бандерол - престъпление по Наказателния кодекс.

Разследването е започнало след специализирана операция на служители на Министерството на вътрешните работи чрез Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП). В района на бензиностанция на автомагистрала „Струма“, на територията на община Перник, е била спряна и проверена товарна композиция - влекач с ремарке.

При процесуално-следствените действия в товарното помещение на ремаркето са открити и иззети 300 мастербокса, съдържащи общо 150 000 кутии цигари без акцизен бандерол.

По случая се извършват действия по разследването за установяване на произхода на стоката, начина на придобиване и евентуалната съпричастност на други лица.

С постановление на прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за вземане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Както БТА съобщи вчера, служители на ГДБОП пресякоха международен канал за контрабанда на цигари от Гърция през България към Румъния, като при специализирана операция бяха задържани двама души и две превозни средства. Акцията бе осъществена на територията на област Перник.