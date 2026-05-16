Разправа за неуредени сметки довела до жестокото убийство в Монтана

Разправата за неуредени сметки между търговец на коли и роми довела до бой и внезапната смърт на мъжа с прякор Цецо Докторчето.

Случката се е разиграла около 14 часа на 13 май в кв. "Кошарник".

До трагедията се стигнало, след като търговецът на коли от Германия Ц.М. Ц. С прякор Цецо Докторчето продал кола на мъж от квартала. Сделката останала недовършена, собствеността на лекия автомобил не била сменена и на Докторчето започнали да пристигат солени глоби.

Двамата се спречкали. Купувачът запалил колата и си тръгнал заедно с двама свои приятели и бащата на единия от тях. Цецо събрал свои приятели и ги открили, започнали да се карат.

Докторчето не слизал от колата, само отворил прозореца. Тогава купувачът се нахвърлил върху него и със счупен дървен стол го ударил по пръстите на ръката. Замахнал силно и го ударил, уцелил го във врата, а пострадалият си глътнал езика и починал. В суматохата на боя нямало кой да му помогне, а и времето не стигнало. Според близки на Докторчето спорът бил за пари и за глоби и било логично да се потърси сметка.

По случая В Окръжна прокуратура – Монтана постъпило уведомление от РУ на МВР – Монтана за образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 115 от НК – умишлено убийство.

За разкриване на престъплението са проведени множество действия по разследването – оглед на местопроизшествието, разпити на свидетели, установени са камери за видеонаблюдение в района на деянието, претърсване и изземване от лек автомобил и недвижим имот. Ще се разследва и дали аверите на убиеца са удряли пострадалия с бухалки.

На този етап от досъдебното производство е установено, че на ул. „Одрин" в квартал „Кошарник" в гр. Монтана възникнал скандал между 47-годишният Ц.Ц. и Н.Б., на 22 години, Р.Б., на 48 години, и Д.Б., на 42 години. Стигнало се до саморазправа, вследствие на която била причинена смъртта на Ц.Ц.

Извършва се аутопсия на пострадалия, която ще докаже причините за смъртта.

Лицата Н.Б., Р.Б. и Д.Б. са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР.

Разследването продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Монтана.