Настоятелството на "Св. Александър Невски" пусна своя позиция за сградата на ул. "Цар Шишман"

Църковното настоятелство на патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ публикува позиция по повод публикации за сградата на ул. „Цар Шишман“ 11, съобщи БТА, позовавайки се на пресслужбата на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП).

В позицията се заявява, че имотът, който катедралният храм“ притежава, се намира на ул. „Цар Шишман“ 11 и е с площ от 118 квадратни метра, на първия етаж от двуетажна постройка, към който принадлежат и 39 квадратни метра, мазе. Имотът е завещан на патриаршеската катедрала от оперната певица Екатерина Апостолова, като същият е в режим на съсобственост с други лица. Към момента на придобиване той е в тежко състояние и e необитаем от години. От 2017 г. насам бяха правени многократни опити сградата да бъде обезопасена, като през 2025 г. бе сложена и мрежа на фасадата, която да предпазва от падащи предмети. В резултат на извършено обстойно конструктивно обследване беше заключено, че тя е опасна за обитаване, се казва в позицията.

В нея се съобщава, че през 2021 г. частна компания, собственик на съседни имоти, е уведомила църковното настоятелство на ПКСХП „Св. Александър Невски“ за свое инвестиционно намерение, което включва изграждането на подземен паркинг в непосредствена близост до компрометираната стара сграда, една малка част от която е собственост на патриаршеската катедрала. Тъй като изкопните работи, съпътстващи такъв голям проект биха допринесли за рухването на необитаемата от повече от двадесет години постройка, църковното настоятелство на патриаршеската катедрала, както и другите съсобственици на имота, взеха решение къщата на ул. „Цар Шишман“ 11 да бъде включена в общия проект на инвеститора при стриктното спазване на Устава на БПЦ-БП (чл. 121, ал. 10).

Действията на църковното настоятелство във връзка с този казус са под надзора и одобрението на Светия синод на БПЦ-БП, се съобщава в позицията.