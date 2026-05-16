Полицията откри в склад авточасти от крадени автомобили в София, един е задържан

Мъж на 51 години е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа, след като в склад са установени авточасти от различни автомобили – двигатели, скоростни кутии, врати, кори на врати, арматурно табло, батерия хибрид и други части, от противозаконно отнети автомобили на територията на столицата от 2022 до 2025 година. За това съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР) на сайта си, предаде БТА.

Колите са от различни марки и са били паркирани на улицата в жилищни квартали, обслужвани от Трето, Шесто, Осмо и Девето районни управления.

Служители от сектор „Престъпления свързани с МПС“ продължително са наблюдавали склад за авточасти и автоморга в ж.к. „Дружба“, като в рамките на продължаващата специализираната полицейска операция, разпоредена от МВР, е била проведена акция на 14 май следобед.

По случая е образувано досъдебно производство. Материалите по случая са докладвани на Софийска районна прокуратура.

По-рано днес полицията задържа мъж, обвинен за стрелба в столичния квартал „Надежда“.