Ивайло Мирчев сам плати гаранцията от 500 евро на шофьора, който му посегна

Ивайло Мирчев сам е платил гаранцията от 500 евро на доставчика на храна, с когото се скара в четвъртък в София. 32-годишният мъж бе обвинен в нанасяне на лека телесна повреда по хулигански подбуди. Наблюдаващият прокурор е преценил, че няма да му се иска арест и определи гаранция. Първоначално той е мислел сумата да е 1000 евро, но е преценил да я смъкне на 500 евро.

Депутатът от "Демократична България" и куриерът се караха след запречване с кола на улица в столичния кв. "Лозенец" в четвъртък. Доставчикът посегнал на депутата, дори го качил на капака на колата си, когато той опитал да го спре, за да дойде полиция и да го глоби.

Самият Мирчев писа във фейсбук, че не желае арест на куриера и отрече удари. "Ръката му се плъзна по лявата ми буза", подчерта той. Явно затова и е решил да плати гаранцията сам.