Слави Василев: Сам повиках полиция, глобиха ме 25,5 евро - като депутат нямам право да паркирам неправилно

Депутатът от "Прогресивна България" Слави Василев се е свързал сам с "Пътна полиция", за да бъде глобен за неправилно паркиране. Това съобщи самият той във фейсбук профила си.

По-рано днес очевидци в социалните мрежи заснеха поршето му, което бе паркирано на непозволено място на ул. "Сан Стефано" в София.

Ето какво написа той:

Днес паркирах неправилно и това се превърна в обществена тема. Тъй като вече си бях тръгнал, когато видях първата публикация, и за да няма съмнения, че ползвам каквито и да било облаги като народен представител - бих казал дори, че е тъкмо обратното - се свързах с „Пътна полиция" и се разбрах с дежурния полицай да се върна на мястото на нарушението, за да може екип на КАТ да го констатира официално. Получих фиш за глоба серия GT №20322370 на стойност €25.56.

Истината е, че отговорността да бъдеш народен представител от „Прогресивна България" и да носиш очакването за промяна означава, че нямаш право дори на най-дребните грешки.

Благодаря за вниманието.