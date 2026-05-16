ПСС: Не е потвърдено, че мечка е нападнала туриста на Витоша

Няма потвърждение, че мечка е нападнала и убила туриста, открит на Витоша. Това заявиха от Планинската спасителна служба пред БНТ.

По-рано днес обезобразено тяло на мъж беше открито край хижа "Офелиите". "Булевард България" съобщи, че мъжът е бил нападнат от мечка, а според свидетели е опитал да се защити с пръчка.

Директорът на парк „Витоша" инж. Севдалина Димитрова също коментира, че няма потвърждение, че става дума за нападение от мечка. Огледите на място все още продължават.

Откритият мъж е 35-годишен. Обезобразен, с голяма рана и на подбедрицата. Спешният екип е констатирал смъртта.