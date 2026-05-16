Силният дъжд не спря хилядите гости на карнавала в Габрово (Снимки)

Силният дъжд в Габрово не попречи градът да се превърне в столицата на сатирата и хумора за поредна година. Ежегодният карнавал в българския Манчестър събра хиляди гости от страната, а събитията у нас и по света се превърнаха централния мотив за шеги и ирония.

По основния булевард "Васил Априлов" в града дефилираха фигурите на добре познатите ни лица политиката в България и света. А началото на самото събитие даде легендарният откривател на града Рачо Ковача.

Така например гостите на града видяха пресъздаването на типичния български протест - хората държат надпис и скандират шумно "ИСКАМЕ!!!". Президентът Илияна Йотова и бившият служебен премиер Андрей Гюров бяха представени като българския вариант на куклите Барби и Кен. Не бе подмината и съдбата на партии, които не успяха да се класират в настоящия парламент - лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, който обещаваше на управлява България, накрая се оказа с последната по сила партия в Народното събрание, а "зелените човечета" от БСП не успяха да излетят с космоса с летящата чиния "Бузлуджа".

Всички видяха страстната и вечна дружба между Владимир Путин и Доналд Тръмп, а Урсула фон дер Лайен, която обвинява и за главоболието си руския президент, бе със съмнителен мустак и жест.

А "като няма липи - на ви теменужки и прожектори" бе посланието на фигурата на кметицата Таня Христова, която бе представена с макет на Габрово и прожектори над него.

Музиката, танците и импровизираните скечове не спряха нито за миг. А стотиците мокри, но щастливи участници доказаха, че карнавалът е не просто събитие, а начин на живот за хората в града.