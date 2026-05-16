Нови 8 златни медала спечелиха плувците в турнира ...

Изстреляха 93 ракети срещу градоносен облак, преминал през Сливен

Градушка Снимка Архив

Изстреляни са 93 ракети срещу градоносен облак, преминал през община Сливен днес, съобщи за БТА Даниела Мушкова, директор на Регионална дирекция "Борба с градушките" - с. Старо село.

По думите ѝ градушка тази вечер е била съпътствана от проливен дъжд. Градушката е била с размери до лещено зърно и е продължила около три минути.

Градоносната клетка е навлязла в Ямболска област с много сериозни параметри и, ако не е било извършено обстрелване, е щяло да има значителни щети, посочи Мушкова.

Защитаваната територия включва 99 населени места в осем общини, сред които Сливен, Нова Загора, Твърдица, както и части от Ямбол, Стара Загора, Гурково, Николаево и Раднево. Броят на въздействията (изстрелвания на ракети срещу градоносни облаци) расте всяка година. Миналата година са изстреляни около 1500 ракети. Служителите работят денонощно по време на активния сезон - от средата на април до прибирането на реколтата. 

"Още от 8:30 сутринта знаем дали се очаква градушка - благодарение на програмата, която изчислява коефициенти за градоопасност. Тези анализи не са еднократни - на всеки 3 часа правим нов сондаж на атмосферата", обясни също Даниела Мушкова.

 

Градушка Снимка Архив

Защо от Благоевград до Берковица маслото поскъпва повече от Нидерландия