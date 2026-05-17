Илияна Йотова ще представи България на Срещата на върха на Световния градски форум в Баку

Президентът Илияна Йотова ще участва в Срещата на върха в рамките на 13-ата сесия на Световния градски форум в Баку днес и утре по покана на президента на Азербайджан Илхам Алиев. За това съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Платформата е създадена през 2001 г. от Организацията на обединените нации, като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие върху общностите, градовете, икономиките, климатичните промени и публичните политики. Форумът, който се провежда на всеки две години в различни държави, се е утвърдил като най-значимото световно събитие в областта на градското развитие, обясниха от прессекретариата. По инициатива на Азербайджан за първи път ще се проведе и Среща на върха с участието на държавни и правителствени ръководители. В неделя президентът Йотова ще проведе среща с азербайджанския си колега Илхам Алиев, а в понеделник ще участва в Срещата на върха на Световния градски форум, в рамките на която ще направи изказване. Темата на събитието е „Жилищно осигуряване на света: Безопасни и устойчиви градове и общности“. В делегацията на президента е и кметът на Велико Търново и председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България Даниел Панов. В Световния градски форум, който продължава до 22 май, ще участват и представители на местната власт от различни части на страната. Президентът Йотова откри в петък Националната конференция по здравни грижи с балканско участие на тема „Здравните грижи на XXI век – съвременни аспекти и предизвикателства“.